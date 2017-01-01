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Мусорная свалка образовалась у реки в городе Пыть-Ях

Автор:
ViruS86
Дата публикации:
17:42
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Мусорная свалка образовалась у реки в городе Пыть-Ях. Подъехав на берег реки Большой Балык посмотреть, как на сколько поднялась вода, увидели свалку мусора. Очень возмутило то, что раньше здесь купались и ловили рыбу. Между тем вода в реке продолжает подниматься и весь этот мусор оказывается в реке.

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