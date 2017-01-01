Несанкционированная свалка на берегу реки Большой Балык в городе Пыть-Ях ХМАО

Автор: Аноним Дата публикации: 09.06 22:36

25

25 0

Подъехав к берегу реки Большой Балык в городе Пыть-Ях ХМАО посмотреть на сколько поднялась вода, увидели несанкционированную свалку мусора, где была выявлена просроченная продукция, овощи, битые бутылки, алюминиевые банки, при чём тот, кто это сделал хотел скрыть следы, подпалив всё это. Видно, что алюминиевые банки не были даже вскрыты. Вода в реке поднимается и весь этот мусор попадёт в реку.