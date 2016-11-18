Электричка загорелась у платформы Кукаринская в Можайске
- Автор:
- lombard_capital
- Дата публикации:
- 09.06 22:03
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"9 июня 2018 года в 19:34 поступило сообщение о пожаре в вагоне электропоезда по адресу: Московская область, Можайский муниципальный район, станция Кукаринская. В 19:44 - ликвидация открытого горения, в 20:00 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляла 10 кв. м.
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