Электричка загорелась у платформы Кукаринская в Можайске

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208788

Спасатели ликвидировали пожар в вагоне электропоезда, следовавшего по Смоленскому направлению Московской железной дороги. По предварительной информации, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, причины пожара выясняются. Об этом в субботу сообщили в главке МЧС по Московской области."9 июня 2018 года в 19:34 поступило сообщение о пожаре в вагоне электропоезда по адресу: Московская область, Можайский муниципальный район, станция Кукаринская. В 19:44 - ликвидация открытого горения, в 20:00 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляла 10 кв. м.