s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Электричка загорелась у платформы Кукаринская в Можайске

Электричка загорелась у платформы Кукаринская в Можайске

Автор:
lombard_capital
Дата публикации:
09.06 22:03
  • 30
  • 0

Спасатели ликвидировали пожар в вагоне электропоезда, следовавшего по Смоленскому направлению Московской железной дороги. По предварительной информации, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, причины пожара выясняются. Об этом в субботу сообщили в главке МЧС по Московской области.
"9 июня 2018 года в 19:34 поступило сообщение о пожаре в вагоне электропоезда по адресу: Московская область, Можайский муниципальный район, станция Кукаринская. В 19:44 - ликвидация открытого горения, в 20:00 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляла 10 кв. м.
  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

63 0
08.06 10:02 | Аноним
Пожар произошёл в Калининградской области
48 0
09.06 11:04 | Berdieva
Людям приходится лезть через поезд на железнодорожной станции в Одинцове
107 0
13.05 12:03 | Aleks830717
Задымление произошло в электричке на Курском вокзале в Москве
70 0
18.11.2016 23:00 | Shpylka12.12.89
Жители Можайска обнаружили в новом матрасе «Дамаск» иглы