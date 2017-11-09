Контейнеры для раздельного сбора мусора установили около станции метро "Университет"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:30
-
- 15
Около станции метро "Университет" и возле подземного пешеходного перехода установили мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Надписи на контейнерах нанесены на русском и английском языках. Один контейнер рассчитан на перерабатываемые материалы такие, как алюминий, пластик и картон, второй же рассчитан для пищевых и стеклянных отходов.
- 15
Комментарии (0)