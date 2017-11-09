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Контейнеры для раздельного сбора мусора установили около станции метро "Университет"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:30
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Около станции метро "Университет" и возле подземного пешеходного перехода установили мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Надписи на контейнерах нанесены на русском и английском языках. Один контейнер рассчитан на перерабатываемые материалы такие, как алюминий, пластик и картон, второй же рассчитан для пищевых и стеклянных отходов.

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