Вендинговые автоматы для продажи лицензионной сувенирной продукции FIFA World Cup 2018 установили в аэропортах и на вокзалах Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 00:37

9

9 0

Автоматы установлены в общих и чистых зонах аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, а так же в терминалах Аэроэкспресса на Белорусском и Павелецком вокзалах. Дизайн разработан специалистами Международной федерации футбола и выполнен в фирменном стиле FIFA World Cup 2018 специально для установки в терминалах аэропортов московского авиаузла.