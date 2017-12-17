Вендинговые автоматы для продажи лицензионной сувенирной продукции FIFA World Cup 2018 установили в аэропортах и на вокзалах Москвы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
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Автоматы установлены в общих и чистых зонах аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, а так же в терминалах Аэроэкспресса на Белорусском и Павелецком вокзалах. Дизайн разработан специалистами Международной федерации футбола и выполнен в фирменном стиле FIFA World Cup 2018 специально для установки в терминалах аэропортов московского авиаузла.
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