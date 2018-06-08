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В квартире на улице Руставели в Москве произошёл пожар

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:56
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Около полудня 10 июня на северо-востоке столицы по адресу: улица Руставели, д. 13/12, к. 2, произошёл пожар. На балконе квартиры на 4-м этаже произошёл хлопок, после чего начался пожар. К прибытию первых пожарных расчётов с балкона 4 этажа шёл густой чёрный дым. Пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 2 кв. м. До прибытия пожарных жильцы подъезда самостоятельно эвакуировались на улицу. Из горящей квартиры удалось спасти двух человек: мужчину и женщину. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина получил ожог рук и был госпитализирован в одну из больниц города. Женщина не пострадала. Предварительно, хлопок произошёл из-за банок с краской, которые хранились на балконе. В результате хлопка нарушилось остекление балкона.

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