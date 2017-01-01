Пленер художников из Санкт-Петербурга в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 10.06 20:26

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Когда по пути в Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова я увидел в разных местах несколько художников, рисующих мужской монастырь с разных сторон и внутри, сам Дом-музей, то понял что они здесь не случайно. И это подтвердила художник Ирина - она работала на берегу внутреннего Сыркова озера - это 20 преподавателей-художников с Охты, Санкт-Петербург - второй день в Тихвине на пленере. Здесь на видео и фото 8 из них плюс одна художница сама по себе (на берегу озера на Таборах). У гостей ещё завтра творческий день - надеюсь будет как и сегодня без осадков, но потеплее.