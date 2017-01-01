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"На поэтических аллеях" в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
10.06 22:37
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Тихвинский Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова - это не только собственно сам дом с мемориальными экспонатами, Концертным залом "Полковая церковь" и памятником композитору рядом. Но это и бережно сохраняемый сад у дома. Где ещё собираться местным поэтам, как не здесь? Вот и сегодня (в третий раз - уже традиция) здесь отметили недавний день рождения А. С. Пушкина и День русского языка. Читали свои и А. С. Пушкина стихи, звучала авторская песня. Чаепитие - с песней - под берёзами. Сотрудники Дома-музея организовали несколько мест для фотосессий.

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