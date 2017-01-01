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И вновь в Тихвине на Фестивальной площадке играет духовой оркестр

Автор:
Leobr
Дата публикации:
10:05
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Уже традиция в Тихвине - летом каждое воскресенье на Фестивальной площадке играет Духовой оркестр ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова (единственный такого рода в Ленинградской области). Художественный руководитель И. Г. Смольский. Играет в любую погоду - даже в случае гастролей основной основного состава - их коллеги всё равно проводят концерт для горожан. Здесь часть концерта.

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