s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Выставка легковых автомобилей в Ярославле (10.06.18.)

Выставка легковых автомобилей в Ярославле (10.06.18.)

Автор:
gorod
Дата публикации:
15:18
  • 16
  • 0

В воскресенье 10 июня в Ярославле проходила выставка автомобилей, большинству из которых не один десяток лет.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

83 0
31.05 14:01 | mreportertv
Подростки прыгали по автомобилям в Санкт-Петербурге
35 0
01.06 11:46 | Artem_077
В московском зоопарке стартовала выставка «Путешествие художника-анималиста Ирины Маковеевой «Земля слонов»
93 0
15.05 21:30 | Аноним
Вертолет МЧС тушит крупный пожар на складе в Ярославле