Сильный град прошёл в Уфе
- Автор:
- Альберт Шарихмулин
- Дата публикации:
- 13:47
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- 32
Сильный град прошёл в Уфе.
- 32
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75
08.06 22:52 | sibgatmorehod
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02.06 00:10 | red_yrii
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05.06 15:17 | mreportertv
Сильный град прошёл в Уфе.
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