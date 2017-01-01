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Четыре человека спасены в ходе тушения пожара на юго-востоке Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:27
  • 91
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В столичном районе Южнопоротвый на юго-востоке Москвы произошел пожар. Загорелась квартира на пятом этаже по адресу 1-я Дубровская улица д.14. К месту ЧП прибыли экстренные службы города. Из горящего здания было спасено 4 человека. По состоянию на 15:30 в ходе разбора завалов обнаружен один погибший. По одной из версий в одной из квартир произошел взрыв газовых баллонов. В настоящее время эта информация уточняется. В результате пожара квартира на 5 этаже выгорела полностью. Площадь пожара составила 40 кв.м На месте ЧП продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Проводится проливка и разборка помещений и вскрытие перекрытий для установления возможно оставшихся очагов возгорания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Комментарии (1)

  • tim777
    16:15
    АГН в 16:11: https://www.mskagency.ru/materials/2789139
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