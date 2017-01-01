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В Сигнальном проезде произошло возгорание в гаражах

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11.06 19:48
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Вечером 11 июня на северо-востоке столицы по адресу: Сигнальный проезд, д. 1Г, произошло возгорание в одном из гаражных боксов. К прибытию первых пожарных расчётов из-под гаража № 13 шёл густой дым. Огонь начал переходить на соседние гаражи. Пожарные при помощи специнструмента начали вскрывать горящий гараж и два соседних. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня. Через короткое время возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели.

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