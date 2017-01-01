В Сигнальном проезде произошло возгорание в гаражах

80

80 0

Вечером 11 июня на северо-востоке столицы по адресу: Сигнальный проезд, д. 1Г, произошло возгорание в одном из гаражных боксов. К прибытию первых пожарных расчётов из-под гаража № 13 шёл густой дым. Огонь начал переходить на соседние гаражи. Пожарные при помощи специнструмента начали вскрывать горящий гараж и два соседних. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня. Через короткое время возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели.