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Внедорожник лоб в лоб столкнулся с автобусом в Солнцево

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
11.06 20:37
  • 271
  • 3

Столкнулись внедорожник "Лексус" и рейсовый автобус "ЛиАЗ" 32-го маршрута. Иномарка двигалась по улице 50 лет Октября в сторону Боровского шоссе. Напротив дома номер 9 дорога делает плавный поворот направо. Водитель внедорожника, двигаясь на высокой скорости не вписался в поворот и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там двигался рейсовый автобус с пассажирами. Водитель автобуса попытался увести автобус от удара, однако оба транспортных средства столкнулись лоб в лоб. От сильного удара передняя часть автобуса сильно деформировалась, а внедорожник отбросило в сторону. В результате ДТП пострадали 5 человек из автобуса, среди них водитель и два человека из "Лексуса", это водитель и пассажир. Таким образом общее число пострадавших достигло семи. На место ДТП оперативно прибыли два наряда ЦЭМП, сотрудники ГИБДД, пожарные и спасатели. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь и позднее их направили в больницы. В настоящее время следователи и полицейские выясняют все обстоятельства автоаварии.

  • 271
  • 3

Комментарии (3)

  • grinpavel2033
    11.06 21:49
    АГН "Москва" в 21:29 https://www.mskagency.ru/materials/2789173 11.06.18
  • Rocky900
    11.06 22:03
    Во дебил!!!! На лексус накопил, а на мозги не накопил!! Какой нормальный человек летом ездит на шипованной резине. 01:22 видно хорошо. Уверен ехал на приличной скорости
  • grinpavel2033
    11.06 22:04
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 22:02 11.06.18
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