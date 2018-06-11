Внедорожник лоб в лоб столкнулся с автобусом в Солнцево

Автор: Разведчик Дата публикации: 11.06 20:37

271

271 3

Столкнулись внедорожник "Лексус" и рейсовый автобус "ЛиАЗ" 32-го маршрута. Иномарка двигалась по улице 50 лет Октября в сторону Боровского шоссе. Напротив дома номер 9 дорога делает плавный поворот направо. Водитель внедорожника, двигаясь на высокой скорости не вписался в поворот и выехал на полосу встречного движения. В этот момент там двигался рейсовый автобус с пассажирами. Водитель автобуса попытался увести автобус от удара, однако оба транспортных средства столкнулись лоб в лоб. От сильного удара передняя часть автобуса сильно деформировалась, а внедорожник отбросило в сторону. В результате ДТП пострадали 5 человек из автобуса, среди них водитель и два человека из "Лексуса", это водитель и пассажир. Таким образом общее число пострадавших достигло семи. На место ДТП оперативно прибыли два наряда ЦЭМП, сотрудники ГИБДД, пожарные и спасатели. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь и позднее их направили в больницы. В настоящее время следователи и полицейские выясняют все обстоятельства автоаварии.