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Сильный град прошёл в Екатеринбурге

Автор:
AStor19
Дата публикации:
11.06 23:14
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Сильный град прошёл в Екатеринбурге.

Россия, Свердловская область, Белоярский городской округ, СНТ Цвет
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