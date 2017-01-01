ФК "Кировец" Тихвин - ФК "Фаворит" Выборг" - 2 - 7 - с Первенства Ленобласти по футболу

Автор: Leobr Дата публикации: 11.06 23:19

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Сегодня тихвинцы принимали соперников из города Выборг. Я смог снять и показать только часть игры, к сожалению тихвинских болельщиков выиграли гости. Но игра прошла интересно, да и болельщиков для Первенства Ленобласти было (а гости приехали из Выборга с командой) около 80 чел - обычно едва 30. Очевидно причина в том, что соскучились по большой игре - последние три сезона в Тихвине не было своей взрослой команды, а команда ФК "Тосно", отыграв в Тихвине домашние игры первые два года - перебралась в Санкт-Петербург, потом Новгород и снова Санкт-Петербург. Конечно футбольное поле - стадион фактически единственный в Ленобласти такого уровня (искусственное покрытие и более 4000 мест, половина из них под крышей) - не пустует круглый год. На нем тренируются и играют и дети и юноши, ветераны. Плюс местный вагоностроительный завод провел уже несколько открытых турниров по минифутболу - очень интересные зрелищные события - но они увы однодневные. В этом году минифутбол стал буквально ближе к зрителям и игрокам (хотя и стадион находится в городе) - Первенство города проводят на одной из новых школьных площадках. И если ФНЛ посчитало минусом отсутствие подогрева поля тихвинского стадиона "Кировец" и недостаточным освещение - это в наши белые ночи - то принимать игры команд ПФЛ здесь вполне возможно. В радиусе 30 - 40 км города Тихвин, Пикалёво и Бокситогорск - что обеспечивало порой более 2000 зрителей и без особой рекламы на играх обладателя Кубка России - 2018. А пока будем поддерживать тихвинский "Кировец"!