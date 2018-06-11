Один человек пострадал в аварии на юго-востоке Москвы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 11.06 21:38

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На юго-востоке Москвы в районе Марьино произошло ДТП. На улице Поречная, д. 21 автомобиль "Форд" врезался в мачту городского освещения. На месте аварии работают следственная группа, сотрудники полиции, несколько экипажей ГИБДД и служба "Дорожный патруль". Водитель чудом остался жив, на Скорой помощи его доставили в ближайшую городскую больницу. Автомобиль получил сильные механические повреждения. Все остоятельства случившегося выясняются.