Один человек пострадал в аварии на юго-востоке Москвы
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 11.06 21:38
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На юго-востоке Москвы в районе Марьино произошло ДТП. На улице Поречная, д. 21 автомобиль "Форд" врезался в мачту городского освещения. На месте аварии работают следственная группа, сотрудники полиции, несколько экипажей ГИБДД и служба "Дорожный патруль". Водитель чудом остался жив, на Скорой помощи его доставили в ближайшую городскую больницу. Автомобиль получил сильные механические повреждения. Все остоятельства случившегося выясняются.
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