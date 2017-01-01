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3 дня осталось до открытия ЧМ-2018

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11.06 23:48
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Обратный отсчет привлекает к себе гостей столицы. Люди с удовольствием фотографируются. Уже ровно через 3 дня стартует ЧМ-2018.

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