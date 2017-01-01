3 дня осталось до открытия ЧМ-2018
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 11.06 23:48
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- 16
Обратный отсчет привлекает к себе гостей столицы. Люди с удовольствием фотографируются. Уже ровно через 3 дня стартует ЧМ-2018.
- 16
Обратный отсчет привлекает к себе гостей столицы. Люди с удовольствием фотографируются. Уже ровно через 3 дня стартует ЧМ-2018.
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