s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Популярность волка Забиваки набирает обороты перед ЧМ-2018

Популярность волка Забиваки набирает обороты перед ЧМ-2018

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:29
  • 22
  • 0

К символу ЧМ-2018 волку Забиваке выстраиваются очереди, чтобы у каждого была памятная фотография с ним.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
01:33 | LaimeLaim
Второй Всероссийский фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест» на Поклонной горе
21 0
01:32 | LaimeLaim
Фестивальная площадка "День России. Московское время" на площади Революции
30 0
01:26 | LaimeLaim
Колумбийские и египетские болельщики ликовали в центре столицы