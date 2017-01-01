Популярность волка Забиваки набирает обороты перед ЧМ-2018
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 01:29
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- 22
К символу ЧМ-2018 волку Забиваке выстраиваются очереди, чтобы у каждого была памятная фотография с ним.
- 22
К символу ЧМ-2018 волку Забиваке выстраиваются очереди, чтобы у каждого была памятная фотография с ним.
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