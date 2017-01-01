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В Стерлитамаке прошел сильный град

Автор:
blisska
Дата публикации:
12:33
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Град в Стерлитамаке 11 июня 2018 года.

  • 27
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