В Стерлитамаке прошел сильный град
- Автор:
- blisska
- Дата публикации:
- 12:33
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- 27
Град в Стерлитамаке 11 июня 2018 года.
- 27
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50
11.06 23:14 | AStor19
45
11.06 13:47 | Альберт Шарихмулин
Град в Стерлитамаке 11 июня 2018 года.
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