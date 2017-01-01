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Автомобиль чуть не сбил женщину с ребёнком в результате ДТП в Серпухове

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
11:28
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Автомобиль чуть не сбил женщину с ребёнком в результате ДТП в Серпухове. Автолюбитель за рулём тёмного "Nissan Qashqai" традиционно для этого перекрёстка после поворота не уступил дорогу автомобилю, движущемуся на зелёный сигнал светофора и сильно врезался ему в заднее крыло. После удара пострадавший автомобиль резко развернуло на 180 градусов. Он пролетел в сантиметрах от женщины с ребёнком, стоявших на краю тротуара.

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