Рейсовый автобус и автомобиль столкнулись на улице Хачатуряна в Москве

40

40 0

Днём 12 июня на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Хачатуряна, напротив дома 8, столкнулись рейсовый автобус 803 маршрута и "Mitsubishi Lancer". Водитель автомобиля выезжал задним ходом с парковки и не заметил едущий в сторону метро "Отрадное" автобус. Удар пришёлся в бок автобуса. Для оформления ДТП прибыл экипаж ДПС. У автомобиля оказалась разбита задняя часть, у автобуса царапины на половину правого бока.