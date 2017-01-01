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Рейсовый автобус и автомобиль столкнулись на улице Хачатуряна в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:15
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Днём 12 июня на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Хачатуряна, напротив дома 8, столкнулись рейсовый автобус 803 маршрута и "Mitsubishi Lancer". Водитель автомобиля выезжал задним ходом с парковки и не заметил едущий в сторону метро "Отрадное" автобус. Удар пришёлся в бок автобуса. Для оформления ДТП прибыл экипаж ДПС. У автомобиля оказалась разбита задняя часть, у автобуса царапины на половину правого бока.

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