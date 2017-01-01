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Парк "Сокольники" снова открыли для посетителей после временного закрытия из-за сильного ветра

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:13
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Парк "Сокольники" снова открыли для посетителей после временного закрытия из-за сильного ветра.

  • 9
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