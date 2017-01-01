В Одинцово горит частный дом с пристройкой

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:10

23

23 0

Загорелся одноэтажный частный дом в д. Мамоново. Пожар начался в мансардной части. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на соседние постройки, а также ушло внутрь дома и на чердак. На место происшествия вызвали пожарных. До их прибытия из дома очевидцы вывели 80 летнюю хозяйку дома. Когда первые пожарные расчеты были на месте, то происходило открытое горение пристройки и частного дома на общей площади 120 квадратных метров. Пламя было достаточно сильным, создалась угроза перехода огня на соседние строения. В тушении пожара всего участвовали 5 пожарных расчетов из Москвы и от Одинцовского гарнизона пожарной охраны. На ликвидацию пожара потребовалось 3 часа. В ходе тушения пожилой хозяйке дома потребовалась помощь медиков. Причины возгорания будут установлены пожарными дознавателями после проведения проверки.