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Флешмоб ОНФ «Россия — это мы» в Курске было видно с высоты птичьего полета

Автор:
onf46
Дата публикации:
14:57
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Активисты Общероссийского народного фронта в Курской области приняли участие во Всероссийской акции «Россия - это мы». Она посвящена «Дню России» и финальной части Чемпионата мира по футболу. в полдень на главном стадионе Курска "Трудовые резервы" более 300 человек выстроились, создав слово "Россия". В их числе активисты курской команды «Молодежка ОНФ», студенты курских вузов, большинство из которых — из КГУ, юные спортсмены, горожане. Участники "раскрасили" слово в цвета российского триколора, подняв над головой листы белого, синего, красного цветов. Флешмоб курян «Россия — моя душа» был виден с высоты птичьего полета!
Итогом флешмоба ОНФ стало соревнование по чеканке, в котором приняли участие члены детской футбольной школы «Авангард». Самым результативным оказался Александр Савельев. Победитель получил кубок ОНФ за 1001 удар по мячу. Второй результат у Дмитрия Полухина (387 ударов), третий — у Стаса Золкина (200 ударов).

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