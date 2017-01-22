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Сильный град прошел в Челябинской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
19:23
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Несколько раз, за один день, проходил сильный град.

  • 32
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Комментарии (0)

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