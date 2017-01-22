Сильный град прошел в Челябинской области
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- Дата публикации:
- 19:23
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- 32
Несколько раз, за один день, проходил сильный град.
- 32
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58
11.06 23:14 | AStor19
126
22.01.2017 14:06 | Егор Епифанов
Несколько раз, за один день, проходил сильный град.
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