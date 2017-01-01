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Один человек пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:02
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12 июня во второй половине дня на западе Москвы произошло ДТП. На Кутузовском проспекте в районе Парка Победы столкнулись а/м "БМВ", "Ленд Ровер Дискавери", и "Опель". Первоначально лоб в лоб столкнулись а/м "БМВ" и "Ленд Ровер" после чего их разбросало в разные стороны и их задел по касательной а/м "Опель". Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек. В результате столкновения все автомобили получили существенные механические повреждения. Для их транспортировки прибыли эвакуаторы. Движение по Кутузовскому проспекту было ограничено в обоих направлениях. На месте ДТП работало несколько экипажей ГИБДД, пожарно-спасательные подразделения, бригада службы "Дорожный патруль" и несколько бригад дорожных служб. На некоторое время движение транспорта по Кутузовскому проспекту перекрывалось, для промывки проезжей части от осколков и остатков ГСМ. Причины ДТП устанавливаются.

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