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Разбитая дорога от Углича до Рыбинска через село Охотино Ярославской области

Автор:
uglich-pro
Дата публикации:
22:25
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Убитая дорога от Углича до Рыбинска через село Охотино Ярославской области. Дорогу абсолютно не делают, хоть через неё ездит большое количество автомобилей, в том числе все маршрутные такси из Рыбинска до Москвы. То есть вся продукция Руских Газовых Турбин, Руссской механики, Комплектующие СуперДжетов идут из Москвы в Рыбинск или наоборот. Что уж говорить о пассажирах, их комфорте и цены билета в эту сторону. Именно Рыбинский район славиться "БЕЗДОРОЖЬЕМ". А такое бездорожье находиться там, где скорее всего не ездит руководство Рыбинского района. Такая же ситуация по направлению от города Рыбинска до посёлка Тихменево и далее до Бухты "Коприно". Люди срываются и пишут на столбах и указателях "Населенных пунктов" не пристойные вещи.

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