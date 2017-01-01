Установка энергосберегающих фонарей на Главной площади ВДНХ

9

9 0

В рамках реконструкции ВДНХ на площади перед главным входом ВДНХ и соседних с ней территорий началась установка энергосберегающих фонарей. Рабочие вначале монтируют опору фонаря, а затем, при помощи крана, присоединяют купол, в котором находятся энергосберегающие лампы. При использовании данной энергосберегающей технологии затраты на модернизацию уличного освещения окупают себя менее, чем за 1 год только за счёт значительного снижения расходов на потребляемую электроэнергию. При этом показатели по освещённости и равномерности освещённости не хуже, чем были до этого момента.