Празднование Дня России прошло в саду "Эрмитаж"

Автор: Uwis Дата публикации: 00:23

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Юные гости Дня России в саду "Эрмитаж" раскрасили специально изготовленные из фанеры миниатюры достопримечательностей и символов российских городов: тульский самовар, Московский Кремль, собор Василия Блаженного, Казанский собор Петербурга, Родина-Мать – Волгоград, Казанский Кремль, ракета «Союз» в Самаре, Уральские горы-Уфа, символ Владивостока – маяк. Группа Jazz Band MOVE исполнила популярные песни.