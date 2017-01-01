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Празднование Дня России прошло в саду "Эрмитаж"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:23
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Юные гости Дня России в саду "Эрмитаж" раскрасили специально изготовленные из фанеры миниатюры достопримечательностей и символов российских городов: тульский самовар, Московский Кремль, собор Василия Блаженного, Казанский собор Петербурга, Родина-Мать – Волгоград, Казанский Кремль, ракета «Союз» в Самаре, Уральские горы-Уфа, символ Владивостока – маяк. Группа Jazz Band MOVE исполнила популярные песни.

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