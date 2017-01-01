Специальное табло для информирования болельщиков установили на станции "Лужники" МЦК
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:42
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Специальное табло для информирования болельщиков установили на станции "Лужники" МЦК. На электронном мониторе отображается информация о режиме работы ТПУ. Его повесили у входа, чтобы пассажиры заблаговременно видели все изменения. На экране будет транслироваться информация о режиме работы ТПУ, в том числе о пропускном режиме – на вход или на выход, ограничениях и альтернативных маршрутов. В дни матчей станция будет переходить на особый режим работы для комфортной перевозки пассажиров.
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