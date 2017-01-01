Тосно отмечает 55 лет. Праздничное шествие

Автор: Leobr Дата публикации: 01:24

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Город Тосно, Ленинградская область - в День России отмечает и День города. Статус города он получил 55 лет, хотя люди живут здесь очень давно. Перед официальной частью состоялось шествие делегаций учебных, спортивных, производственных, ветеранских и творческих коллективов города. Парад детских колясок, упражнения спортсменов. Их приветствовали руководители города. Вполне органично смотрелся в руках юных футболистов и Кубок России по футболу - на нем ведь выгравировано слово "Тосно". Завершил шествие проход разной техники, которую возглавил спецавтомобиль для коммунальщиков - такие выпускает одно из предприятий города.