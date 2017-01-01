Жители Тосно отмечают День города
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 14:08
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- 15
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"После праздничного шествия по главной улице Тосно в городе началась официальная часть празднования Дня города. Этот праздник для Тосно юбилейный - 55-й. Конечно, в разделе чествования спортсменов города была упомянута и тема завоевания Кубка России по футболу 2018 года теперь уже бывшей командой ФК "Тосно". Буквально - на сцену пригласили тоже уже бывших технических работников этого клуба и установили в центре сам Кубок. Потом здесь награждали юных футболистов. Затем рядом началась фотосессия - выстроилась целая очередь сняться рядом с Кубком. А на сцену заняли самодеятельные и профессиональные артисты".
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