Жители Иланского идут на работу по камням и битому кирпичу
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 10:20
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Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Сотрудники Иланского филиала Восточного участка АО "Красноярская энергетическая компания", а также местные жители вынуждены идти к зданию Иланского филиала КрасЭКО по такой дороге, состоящей из щебёнки и кирпичей. Постелили всё это вместо грязевого месива, которое здесь было. Асфальтом даже близко не пахнет. По такой дороге вынужден идти мой брат на работу. По такой дороге вынуждено ехать даже начальство компании из Красноярска. Напротив здания стоит никому не нужная куча щебня. Никому из наших чиновников до дороги дела нет".
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