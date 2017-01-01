Жители Иланского идут на работу по камням и битому кирпичу

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 10:20

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208897

Каменно-кирпичная улица - так называют Часововой переулок жители Иланского. Всё потому, что дорога, по которой каждый день идут на работу сотрудники Иланского филиала Восточного участка АО "Красноярская энергетическая компания", засыпана, по словам автора ролика, щебёнкой и кирпичом. Ка рассказывает автор ролика, раньше здесь и вовсе была непролазная грязь. Вместо укладки нового асфальта проезжую часть засыпали вот этой смесью. Но качество такого ремонта, судя по этим кадрам, оставляет желать лучшего.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Сотрудники Иланского филиала Восточного участка АО "Красноярская энергетическая компания", а также местные жители вынуждены идти к зданию Иланского филиала КрасЭКО по такой дороге, состоящей из щебёнки и кирпичей. Постелили всё это вместо грязевого месива, которое здесь было. Асфальтом даже близко не пахнет. По такой дороге вынужден идти мой брат на работу. По такой дороге вынуждено ехать даже начальство компании из Красноярска. Напротив здания стоит никому не нужная куча щебня. Никому из наших чиновников до дороги дела нет".