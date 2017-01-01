В Самаре тротуар покрылся "паутиной" трещин
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:33
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- 30
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Бедный тротуар не видел ремонта лет 100. Рядом сделали новую дорогу для машин, а пешеходы пусть ноги ломают. Не раз становилась свидетелем, как взрослые люди спотыкаются и падают. Буквально, вчера на наших глазах, нарядная девушка "жестко" всем телом приземлилась на асфальт. Моя мама не раз падала на этом участке, да так, что разбивала себе ноги и технику. Зимой только не падает, так как асфальт выравнивается".
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03.05 13:56 | DilabirovA
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