В Московском метро открылась выставка плакатов об истории Чемпионата мира по футболу

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 10:48

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На платформе станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии Московского метро открылась выставка плакатов об истории Чемпионата мира по футболу. Пассажиры познакомятся с интересными фактами о мундиале, а также узнают, где проводился чемпионат с 1930 года и какие команды в нём побеждали. Здесь также разместили архивные фотографии, на которых запечатлены самые яркие моменты из истории чемпионата мира FIFA.