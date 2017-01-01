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В Московском метро открылась выставка плакатов об истории Чемпионата мира по футболу

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
10:48
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На платформе станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии Московского метро открылась выставка плакатов об истории Чемпионата мира по футболу. Пассажиры познакомятся с интересными фактами о мундиале, а также узнают, где проводился чемпионат с 1930 года и какие команды в нём побеждали. Здесь также разместили архивные фотографии, на которых запечатлены самые яркие моменты из истории чемпионата мира FIFA.

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