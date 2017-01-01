Густой дым поднимается в небо над Донецком

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 11:29

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208903

Клубы дыма виднеются в небе над Донецком в районе парка им. Щербакова. "Дым был жирный, черный, густой," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Что стало источником возникновения дыма - неизвестно. Но стали чёрные облака над городом довольно долго. По предположению очевидцев, в городе произошёл пожар.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Приблизительно в 8.50 наблюдался столб дыма предположительно в районе террикона, около парка им. Щербакова. Дым был жирный, черный, густой. Думала про какое-то топливо. Звуков, взрывов - не слышала. Явно не обстрел: если бы обстрел, у нас бы было слышно. Скорее всего, просто пожар. Видела, когда ехала на трамвае со Смолянки в центр города. Уже на работу приехала, а все еще чадило. Вот тогда и засняла".