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Густой дым поднимается в небо над Донецком

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
11:29
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Клубы дыма виднеются в небе над Донецком в районе парка им. Щербакова. "Дым был жирный, черный, густой," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Что стало источником возникновения дыма - неизвестно. Но стали чёрные облака над городом довольно долго. По предположению очевидцев, в городе произошёл пожар.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Приблизительно в 8.50 наблюдался столб дыма предположительно в районе террикона, около парка им. Щербакова. Дым был жирный, черный, густой. Думала про какое-то топливо. Звуков, взрывов - не слышала. Явно не обстрел: если бы обстрел, у нас бы было слышно. Скорее всего, просто пожар. Видела, когда ехала на трамвае со Смолянки в центр города. Уже на работу приехала, а все еще чадило. Вот тогда и засняла".

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