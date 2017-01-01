Густой дым поднимается в небо над Донецком
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 11:29
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- 25
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Приблизительно в 8.50 наблюдался столб дыма предположительно в районе террикона, около парка им. Щербакова. Дым был жирный, черный, густой. Думала про какое-то топливо. Звуков, взрывов - не слышала. Явно не обстрел: если бы обстрел, у нас бы было слышно. Скорее всего, просто пожар. Видела, когда ехала на трамвае со Смолянки в центр города. Уже на работу приехала, а все еще чадило. Вот тогда и засняла".
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