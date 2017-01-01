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На улицах Донецка появились красные маки

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
14:08
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Откуда они здесь взялись - никто не знает. На улицах Донецка расцвели красные маки. По словам местных жителей. в прошлых годах этих цветов здесь никогда не было. А теперь - они привлекают своими яркими лепестками местных жителей, в особенности - фотографов.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Интересное явление наблюдается в этом году: то там, то здесь можно увидеть маленькие маки. Растут по одному, по нескольку штук. Замечала по всему городу. Трудно предположить, чтобы кто-то ходил и по одному семечку разбрасывал. Скорее всего, Зеленстрой , добавляя чернозем на газоны, каким-то образом пропустил эти семечки. И вот эти цветочки украшают клумбы. Интереса для наркоманов они не представляют. А вот для фотографов - да".

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