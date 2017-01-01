В Иланском ямы "залатали" щебнем и кирпичом
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 13:55
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- 17
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Рядом с отремонтированным недавно переулком Алгасинским на улице Промышленной видим вот это чудо. Жители данной улицы просили местные власти залатать здесь ямы асфальтом, а вместо этого ямы засыпали маленькими кусочками битого кирпича вперемешку с щебенкой. Ямы - это ещё цветочки по сравнению с настоящим бедствием - участок дороги отремонтировали с помощью камней и целых кирпичей. Видимо, урок улицы Свердлова, о которой я рассказал в своих репортажах в апреле и неделю назад, наших властей ничему не научил".
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