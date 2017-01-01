В Иланском ямы "залатали" щебнем и кирпичом

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 13:55

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208906

Ремонт дорог "по-илански". Жители города Иланский, что в Красноярском крае, показали итоги весьма необычного ремонта дороги. На Промышленной улице выбоины "залатали" щебнем и битым кирпичом. Причём в некоторых ямах засыпали стройматериалы весьма внушительных размеров.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Рядом с отремонтированным недавно переулком Алгасинским на улице Промышленной видим вот это чудо. Жители данной улицы просили местные власти залатать здесь ямы асфальтом, а вместо этого ямы засыпали маленькими кусочками битого кирпича вперемешку с щебенкой. Ямы - это ещё цветочки по сравнению с настоящим бедствием - участок дороги отремонтировали с помощью камней и целых кирпичей. Видимо, урок улицы Свердлова, о которой я рассказал в своих репортажах в апреле и неделю назад, наших властей ничему не научил".