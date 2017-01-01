В Иланском знак "Водоохранная зона" появился напротив жилых домов
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 13:35
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- 18
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В Иланском знак "Водоохранная зона" поставили напротив жилых домов. Не одного даже напоминания о воде и близко нет. Вокруг жилые дома. Судя по этому знаку, здесь должен быть особый режим ведения хозяйства. Но жители заняты обычным ведением хозяйства. Без слез на этот идиотизм смотреть, по крайней мере, мне, просто невозможно".
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