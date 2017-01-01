В Иланском знак "Водоохранная зона" появился напротив жилых домов

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 13:35

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208908

Удивительный парадокс обнаружил житель города Иланский, что в Красноярском крае, на улице Советской Армии. Здесь установили знак "Водоохранная зона" - прямо возле жилых домов. Водоёмов, при этом, здесь не найти, сообщают очевидцы. Кто и зачем поставил здесь эту конструкцию - остаётся загадкой.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В Иланском знак "Водоохранная зона" поставили напротив жилых домов. Не одного даже напоминания о воде и близко нет. Вокруг жилые дома. Судя по этому знаку, здесь должен быть особый режим ведения хозяйства. Но жители заняты обычным ведением хозяйства. Без слез на этот идиотизм смотреть, по крайней мере, мне, просто невозможно".