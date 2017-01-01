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Болельщики из разных стран прибывают в столицу

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:03
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Болельщики из десятков стран начинают знакомство с Москвой рядом с Красной площадью, но сама площадь сегодня закрыта.

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