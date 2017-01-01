Болельщики из разных стран прибывают в столицу
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 18:03
-
- 18
Болельщики из десятков стран начинают знакомство с Москвой рядом с Красной площадью, но сама площадь сегодня закрыта.
- 18
Болельщики из десятков стран начинают знакомство с Москвой рядом с Красной площадью, но сама площадь сегодня закрыта.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)