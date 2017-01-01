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ДТП в центре Москвы остановило движение трамваев

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:10
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13 июня вечером в центре Москвы произошло ДТП в результате которого на некоторое время было заблокировано движение общественного транспорта. В Садовническом проезде столкнулись а/м "Мицубиси Грандис" и а/м "Фольксваген Поло". Водитель "Мицубиси" двигался со стороны Б.Устьинского моста. При выезде на перекрёсток с Садовнической набережной, потоку загорелся запрещающий сигнал светофора. Водитель а/м "Мицубиси" остановился посередине перекрёстка и продолжить движение не смог, т.к за перекрёстком скопилась пробка. В это время по набережной начал движение водитель а/м "Фольксваген". В этот момент водитель "Мицубиси" решил освободить перекрёсток для поперечного потока и начал сдавать задним ходом. В результате он столкнулся с а/м "Фольксваген". В результате ДТП аварийные автомобили перегородили движение трамваев. В трамвайной пробке скопилось около 10 вагонов трамваев различных маршрутов. Пассажиры общественного транспорта были вынуждены продолжить дальнейший путь пешком. Причины ДТП предстоит установить группе разбора.

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