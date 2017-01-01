Памятник Владимиру Зельдину установили в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 19:33

4

4 0

В центре Москвы открыли памятник Владимиру Зельдину. Монумент установили на Новодевичьем кладбище, где похоронен легендарный актер. Народный артист СССР, он отдал более 70 лет Театру Российской армии, где продолжал выходить на сцену и в 101 год. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Спектакли с участием Владимира Зельдина неизменно собирали полные залы, а кинофильмы до сих пор любимы миллионами зрителей.