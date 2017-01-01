s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тематические цветники к ЧМ-2018 появились в столице

Тематические цветники к ЧМ-2018 появились в столице

Автор:
tim777
Дата публикации:
13.06 19:34
  • 10
  • 0

Тематические цветники появились на улицах Москвы к ЧМ-2018. К началу чемпионата мира по футболу 2018 г. Комплекс городского хозяйства Москвы оформил 12 уникальных тематических цветников. Шесть из них украсили территорию вдоль Волоколамского шоссе, где пройдет маршрут автобусов с участниками и зрителями чемпионата. Новое цветочное оформление появилось также на Рублевском и Варшавском шоссе, площади Гагарина, ул. Земляной Вал и в Ильинском сквере. Для создания цветников специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» высадили около 40 тыс. растений, использовали порядка 20 видов цветов и почти 10 оттенков.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

89 0
13.09 00:26 | Uwis
На выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех» представили электромобиль для инвалидов-колясочников
18 0
13.06 20:27 | Uwis
В Ильинском сквере к началу чемпионата мира по футболу высадили уникальный тематический цветник