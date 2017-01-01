Тематические цветники к ЧМ-2018 появились в столице

Автор: tim777 Дата публикации: 13.06 19:34

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Тематические цветники появились на улицах Москвы к ЧМ-2018. К началу чемпионата мира по футболу 2018 г. Комплекс городского хозяйства Москвы оформил 12 уникальных тематических цветников. Шесть из них украсили территорию вдоль Волоколамского шоссе, где пройдет маршрут автобусов с участниками и зрителями чемпионата. Новое цветочное оформление появилось также на Рублевском и Варшавском шоссе, площади Гагарина, ул. Земляной Вал и в Ильинском сквере. Для создания цветников специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» высадили около 40 тыс. растений, использовали порядка 20 видов цветов и почти 10 оттенков.