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Иранские болельщики в Питере

Автор:
andrsn
Дата публикации:
01:00
  • 24
  • 0

Иранские болельщики гуляют и дудят в вувузелы на Невском и закончили всё торжеством на Дворцовой площади.

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