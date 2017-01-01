"Такой футбол нам нужен!" - слово о ЧМ 2018

Автор: Leobr Дата публикации: 01:33

33

33 0

33

33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/208936

"Такой хоккей нам не нужен!" - знаменитая оценка конкретной игровой ситуации легендарным комментатором Николаем Озеровым - применима не только к спорту.А какой нужен, например, футбол? Зрителям, игрокам - конечно результативный и красивый. И почему он у нас популярный?В России в него играли задолго до официальной даты 1897 года - наши моряки "завезли" к нам эту игру еще в годы её становления в Англии. Ответ известный - любительская игра при минимальных материальных затратах возможна почти везде и позволяет участникам развиваться как физически, так и умственно! Появление профессионального спорта, с его издержками (далекими от спорта) - привело к появлению целой "армии" болельщиков, в большинстве и самих футболистов. В большинстве людей дружелюбных - сам не раз видел, например, много случаев сидящих или идущих рядом болельщиков соперничающих команд. "Воюют" между собой такие только содержанием баннеров и речёвок.И вот несколько видеоэпизодов футбольных (неигровых), снятых мною в разное время - жаль, что болельщики многие не любят крупный план. Радость тысяч горожан провинциального города при виде главного Кубка страны, где на год он и задержится. Как и жителей Великого Новгорода, косвенно причастных к этой победе. Или например в городе праздник, а на стадионе тренировка - можно и так праздновать. Знаю и многих зрителей, приезжающих издалека зачастую ради просмотра хотя бы одного тайма - но "вживую". А автографы от звезд!И всё это ожидает нас уже скоро - домашний Чемпионат мира по футболу, дело за малым - победить в жёсткой, но честной игре.