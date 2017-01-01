s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Такой футбол нам нужен!" - слово о ЧМ 2018

"Такой футбол нам нужен!" - слово о ЧМ 2018

Автор:
Leobr
Дата публикации:
01:33
  • 33
  • 0

"Такой хоккей нам не нужен!" - знаменитая оценка конкретной игровой ситуации легендарным комментатором Николаем Озеровым - применима не только к спорту.
А какой нужен, например, футбол? Зрителям, игрокам - конечно результативный и красивый. И почему он у нас популярный?
В России в него играли задолго до официальной даты 1897 года - наши моряки "завезли" к нам эту игру еще в годы её становления в Англии. Ответ известный - любительская игра при минимальных материальных затратах возможна почти везде и позволяет участникам развиваться как физически, так и умственно! Появление профессионального спорта, с его издержками (далекими от спорта) - привело к появлению целой "армии" болельщиков, в большинстве и самих футболистов. В большинстве людей дружелюбных - сам не раз видел, например, много случаев сидящих или идущих рядом болельщиков соперничающих команд. "Воюют" между собой такие только содержанием баннеров и речёвок.
И вот несколько видеоэпизодов футбольных (неигровых), снятых мною в разное время - жаль, что болельщики многие не любят крупный план. Радость тысяч горожан провинциального города при виде главного Кубка страны, где на год он и задержится. Как и жителей Великого Новгорода, косвенно причастных к этой победе. Или например в городе праздник, а на стадионе тренировка - можно и так праздновать. Знаю и многих зрителей, приезжающих издалека зачастую ради просмотра хотя бы одного тайма - но "вживую". А автографы от звезд!
И всё это ожидает нас уже скоро - домашний Чемпионат мира по футболу, дело за малым - победить в жёсткой, но честной игре.
  • 33
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

55 0
13.06 14:08 | Leobr
Жители Тосно отмечают День города
32 0
13.06 18:03 | Uwis
Болельщики из разных стран прибывают в столицу
24 0
01:00 | andrsn
Иранские болельщики в Питере
55 0
13.06 01:24 | Leobr
Тосно гуляет: горожане отмечают День России и День города праздничным шествием и парадом