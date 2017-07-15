Недоступный город: жителю Тюмени пришлось едва ли не ползком подниматься в поликлинике на второй этаж
- Автор:
- andrey73f12
- Дата публикации:
- 09:17
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- 29
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Недоступная Тюмень. Инвалид 2 группы пришел на прием в дневной стационар поликлиники, добираться на 2 этаж получилось не так уж и просто. Такая ситуация в городе сплошь и рядом".
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