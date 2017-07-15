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Недоступный город: жителю Тюмени пришлось едва ли не ползком подниматься в поликлинике на второй этаж

Автор:
andrey73f12
Дата публикации:
09:17
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Поликлиника в Тюмени оказалась не такой уж доступной для инвалида 2-ой группы, который пришёл в дневной стационар. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Мужчине, как видно на записи, пришлось едва ли не ползком подниматься в поликлинике по лестнице на второй этаж.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Недоступная Тюмень. Инвалид 2 группы пришел на прием в дневной стационар поликлиники, добираться на 2 этаж получилось не так уж и просто. Такая ситуация в городе сплошь и рядом".

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