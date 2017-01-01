s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Полный беспредел устроил свадебный кортеж на дороге в Иркутской области

Полный беспредел устроил свадебный кортеж на дороге в Иркутской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:19
  • 84
  • 0

Нарушили всё, что только можно было нарушить. Видео, как сообщается, из Братска, где участники вот этого свадебного кортежа устроили настоящий беспредел на дороге. Выскакивали на встречку через сплошную, подрезали друг друга и другие автомобили, включая автобус с детьми, блокировали полосы. А чёрный внедорожник с автором съёмки, как видно, и вовсе ехал задним ходом. В общем, за какие-то минуты много раз спровоцировали аварийно опасные ситуации. Да ещё и не постеснялись выложить всё это в Интернет. Интересно - будут ли наказаны?
Видео: YouTube / Billingo
  • 84
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
12:37 | mreportertv
В Индии спасли провалившегося в колодец слонёнка
71 0
12.06 11:28 | serpvideo.ru
Автомобиль чуть не сбил женщину с ребёнком в результате ДТП в Серпухове
136 0
30.05 11:12 | kyccok
"Новый" способ ремонта дороги придумали в Усть-Куте
67 0
24.01 12:18 | olegc75
Несанкционированная парковка затрудняет проезд на одной из улиц в Воронеже
54 0
30.05 09:29 | 19882014o
Яркие молнии сверкали в небе над Братском