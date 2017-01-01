Для наблюдения за обстановкой в "Лужниках" в небо запустили аэростат

Автор: Uwis Дата публикации: 14:04

22

22 0

Для наблюдения за обстановкой над территорией комплекса "Лужники" в небо запустили аэростат с видеокамерами высокого разрешения.