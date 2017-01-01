Для наблюдения за обстановкой в "Лужниках" в небо запустили аэростат
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 14:04
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- 22
Для наблюдения за обстановкой над территорией комплекса "Лужники" в небо запустили аэростат с видеокамерами высокого разрешения.
- 22
Для наблюдения за обстановкой над территорией комплекса "Лужники" в небо запустили аэростат с видеокамерами высокого разрешения.
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