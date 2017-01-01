Свалка мусора образовалась вдоль дороги в Солнечногорском районе Московской области
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 16:01
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- 14
Свалка мусора образовалась вдоль дороги в деревне Мелечкино в Солнечногорском районе Московской области. Каждый дачный сезон эта контейнерная площадка на Пятницком шоссе становится знаменитой на портале Добродел и соц.сетей, но обычно её переполнение мусором выглядит не так ужасающе как сегодня.
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